Klopp ha deciso: ‘scippo’ alla Juve da 60 milioni

Il tecnico del Liverpool non è pienamente convinto delle prestazioni di uno dei suoi fuoriclasse, ora si valuta l’intreccio di mercato che lo porterebbe al PSG per prelevare dalla Juventus l’esterno destro

Jurgen Klopp tratta ciascuno dei suoi calciatori con grandissimo rispetto, professionalità e altruismo. Ma pretende da loro una costanza di prestazioni dei più alti standard qualitativi, specchio della visione calcistica e della mentalità vincente proprie dell’ambiente del Liverpool. Quando queste vengono a mancare sorgono immediatamente dei dubbi che possono essere fugati soltanto dal mercato, in ultima chiamata.

Di recente le prestazioni di Mohamed Salah non stanno facendo impazzire di gioia il tecnico tedesco. 7 reti e 4 assist in 19 presenze sono troppo poche per uno che, solitamente, andava facilmente in doppia cifra. L’inflessione si traduce anche in un calo complessivo dei risultati di squadra, perché il molti puntano sulle qualità dell’esterno egiziano per svoltare le partite in una campionato particolarmente ostico.

Così la dirigenza delle midlands starebbe seriamente valutando la possibilità di un’apertura sul mercato, con il Paris Saint-Germain fortemente intenzionato a prendere in considerazione le richieste del venditore. Per il calciatore sarebbero necessari non meno di 80 milioni di euro per trovare un accordo, bottino che farebbe poi comodo sul mercato per pensare ad una nuova operazione. Il Liverpool pescherebbe in Serie A, dalla Juventus, uno dei talenti del calcio nostrano in forte ascesa.

Calciomercato, anche il Liverpool su Chiesa: Juve sulla difensiva

L’introito ricavato dalla cessione di Salah potrebbe dunque essere reinvestito sul mercato per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Federico Chiesa, oggi sotto contratto con la Juventus.

Il calciatore, sebbene abbia voglia di riscattarsi sul campo dopo un anno di sofferenze dovute al tragico infortunio subito la scorsa annata, potrebbe non disdegnare una destinazione tanto stuzzicante. Il club acquirente dovrebbe quindi pensare di versare nelle casse bianconere almeno 60 milioni di euro, pari al valore attuale del cartellino di Chiesa secondo le ultime valutazioni di mercato. Ma forse potrebbe essere necessaria anche qualche altra garanzia in più. In ogni caso, i buoni rapporti lavorativi che intercorrono tra le parti potrebbero favorire un’apertura piuttosto rapida.