City-Milan, scambio folle per Leao: fa tutto Mendes

Il futuro di Rafael Leao può essere al Manchester City: lo scambio all’orizzonte per il portoghese lascia a bocca aperta

Il Milan è atteso da una seconda parte di stagione complicata, visto l’importante ritardo dal Napoli capolista lanciatissimo verso lo scudetto.

Il club di via Aldo Rossi è orientato verso il calciomercato che, soprattutto a partire dalla prossima estate. Diverse le priorità tra i pensieri di Paolo Maldini, una su tutte il rinnovo di Rafael Leao. I discorsi per la permanenza del gioiello portoghese vanno avanti da mesi ma, adesso, pare sempre più probabile che Leao saluti il Milan a fine stagione. In scadenza nel 2024, l’ex Lille sarebbe finito nel mirino del Manchester City che da tempo monitora il portoghese per potenziare l’attacco. E dietro all’ipotesi che porterebbe Leao ai ‘Citizens’ può esservi la regia di Jorge Mendes, molto vicino alle vicende che riguarderanno il futuro dell’ala del Milan. Nelle ultime ore, in Inghilterra, si sono rincorse voci su uno dei pilastri di Pep Guardiola che, a sorpresa, potrebbe finire sul piatto in un clamoroso scambio estivo con il Milam.

L’arma in più del City per prendersi Leao

Sta facendo spesso panchina e le voci sul suo futuro possono continuare, ben lontano da Manchester.

È Joao Cancelo la pedina che il Manchester City, sotto la direzione di Mendes agente del laterale portoghese, potrebbe finire in quel di Milanello. Il talento e la duttilità alletterebbero il Milan che accetterebbe di buon grado, alle giuste condizioni, un gioiello prezioso come l’ex Inter e Juventus. Situazione dunque in divenire: lo zampino di Mendes può aprire allo scambio dell’estate tra Manchester City e Milan.