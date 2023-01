Vuole tornare, non c’è solo la Juve: colpo dalla Premier League

Il calciomercato delle big di Serie A può vedere a sorpresa un gradito ritorno: ecco il colpo dalla Premier League

Mancano nove giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e i top club del nostro calcio sono al palo, a caccia delle possibili occasioni dell’ultima ora.

In previsione di giugno, però, molto potrebbe cambiare. Milan, Juventus e Roma hanno priorità comuni in vista della prossima stagione. Ed una riguarderà inevitabilmente il centrocampo. I rossoneri sono arrivati col fiato corto in questo inizio di 2023, visto che Tonali e Bennacer hanno praticamente sempre giocato. La Roma dovrà fare i conti con alcune scelte, anche contrattuali, come la scadenza di Cristante tra un anno e mezzo: ma è in casa Juventus che sono previsti i maggiori cambiamenti. Da Rabiot in scadenza a McKennie destinato a dire addio per rimpolpare le casse bianconere, fino a soprattutto a Leandro Paredes. L’argentino ha deluso le aspettative e dirà addio in estate per fare ritorno a Parigi, dopo il prestito in quel di Torino. Una bocciatura totale, alla quale la ‘Vecchia Signora’ intende dare seguito con l’innesto di un centrocampista a costi contenuti, vista la possibile esclusione dalle prossime coppe europee. Un nome su tutti potrebbe rappresentare l’occasione giusta per Juventus, Milan e Roma a partire da giugno.

Torna in Serie A: è corsa a tre

Occhi in Premier League, dove una vecchia conoscenza del calcio italiano può tornare in Serie A.

Si tratta di Lucas Torreira, considerato negli ambienti bianconeri come perfetto erede di Paredes. Attenzione però, come detto, anche a Milan e Roma: l’Arsenal potrebbe farlo ripartire in prestito dopo averlo riaccolto dal trasferimento a titolo temporaneo al Galatasaray. L’avventura in Turchia pare quindi destinata a finire al termine dell’attuale stagione: l’uruguagio, 18 presenze ed 1 assist vincente, è un’ipotesi che intriga le big di Serie A.