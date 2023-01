HIGHLIGHTS | La Roma vola nel segno di Dybala: Mourinho è quarto

La Roma targata mister José Mourinho conquista di nuovo i tre punti, battendo 0 a 2 lo Spezia: Paulo Dybala ancora protagonista sul campo

Ottimo periodo dal punto di vista psicofisico per la Roma. E i giallorossi anche oggi hanno dato prova di ciò, mettendo a referto un’altra vittoria importante in termini di classifica. Stavolta a farne le spese è lo Spezia targato Luca Gotti, col match che si è concluso sul punteggio di 0 a 2 in favore della ‘Magica’.

Gli uomini guidati da José Mourinho stanno seguendo alla perfezione il credo calcistico dello Special One. E, in tal senso, gran parte del merito va dato a Paulo Dybala, nuovamente protagonista e decisivo all’interno del rettangolo verde di gioco. È sempre la Joya ad accendere il gioco della Roma, non a caso dai suoi piedi arriva l’assist per El Shaarawy, il quale sblocca la contesa al 45esimo del primo tempo.

Serie A, Spezia-Roma 0-2: marcatori e classifica

Ad inizio ripresa è ancora l’argentino a fare la differenza con un filtrante magico per Tammy Abraham. L’inglese – in grando spolvero – lascia sul posto Caldara e gela Dragowski con un piatto preciso. Ora la Roma è momentaneamente quarta in classifica da sola a quota 37 punti, aspettando Juventus-Atalanta e Lazio-Milan. A breve gli highlights di Spezia-Roma.

Spezia-Roma 0-2: 45′ El Shaarawy (R), 49′ Abraham (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan* 38, Inter* 37, Roma 37, Lazio* 34, Atalanta* 34, Udinese 28, Torino 26, Fiorentina 23, Juventus* 22, Bologna* 22, Empoli* 22, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese* 7.

*Una partita in meno