Addo Zaniolo, Mourinho punzecchia: “So già dove giocherà”

Novità importanti in casa Roma per quanto riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo: José Mourinho ha svelato dove potrebbe giocare

La Roma continua a vincere, ma c’è da risolvere la situazione intorno al futuro di Nicolò Zaniolo, che non è partito alla volta di La Spezia in attesa di conoscere la sua prossima squadra. Il talentuoso giocatore giallorosso avrebbe così richiesto a gran voce la sua cessione già a partire da gennaio.

Così sulla questione è tornato a parlare anche l’allenatore portoghese, Josè Mourinho, che ha rivelato ai microfoni di DAZN: “Per Zaniolo ha detto tutto il direttore. Io sono d’accordo con quanto detto. Io ho la sensazione che il 2 febbraio sarà qui”. Poi ha aggiunto: “Lui vorrebbe andar via, ma non significa cheh va via. La sensazione è questa perché Nicolò ha un valore importante e ci sono cose non sono accettabili per la società”. Infine, ha voluto togliere tutte le polemiche: “Se Nicolò sarà qui, sarà un giocatore in più per noi. Ho un ottimo rapporto con lui. Se lui va via, qualcuno dovrà venire”. Sulle sue tracce ci sarebbero Tottenham e Milan che potrebbero così rinforzare il loro reparto offensivo già a partire da gennaio. La Roma vorrebbe cederlo soltanto a titolo definitivo o in caso di prestito con riscatto obbligatorio.