Juve saccheggiata: Vlahovic e non solo, 130 milioni

Alcune big potrebbero tuffarsi all’assalto in futuro, cercando di assicurarsi le prestazioni di Vlahovic e di un’altra pedina della Juventus

Dopo il tracollo allo stadio Maradona contro il Napoli, è arrivata anche la pesantissima sentenza dei quindici punti di penalizzazione. Come riprendersi da questo momento assai negativo? Difficile dirlo, perché per la Juventus ora la situazione si è complicata davvero parecchio.

E ciò, ovviamente, potrebbe avere ripercussioni importante anche in ambito di calciomercato. In tal senso, non è affatto scontata la permanenza di Dusan Vlahovic in quel di Torino. L’avventura in bianconero del bomber serbo non è stata memorabile finora e potrebbe intraprendere un’altra strada in futuro. A questo proposito attenzione alla Premier League, in particolare Chelsea o Arsenal. Si parla della prossima estate, quando la ‘Vecchia Signora’ sarà più pronta ad affrontare eventualmente un addio del genere.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: può lasciare anche Bremer

Il classe 2000, però, non l’unica pedina di spessore che potrebbe abbandonare la nave juventina da giugno in avanti. Il Bayern Monaco di Nagelsmann, infatti, sarebbe interessato all’acquisto di Gleison Bremer.

Il brasiliano è stato in assoluto tra i peggiori col Napoli e il suo rendimento dall’altra parte della Mole lascia un po’ a desiderare. È possibile che le due cessioni in questione diventino realtà per una grossa cifra di 120-130 milioni di euro. Staremo a vedere.