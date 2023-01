Ritorno di fiamma, c’è il Milan: firma da 40 milioni

Il Milan è pronto a mettere a segno un grande colpo in vista del mercato estivo: occhi su un vecchio obiettivo dei rossoneri

Una sconfitta che brucia. Il 3-0 in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter ha lasciato strascichi importanti in casa rossonera, in attesa di scendere nuovamente in campo per il big match in casa della Lazio martedì prossimo.

Dal calcio giocato il focus del Milan può spostarsi sul calciomercato, su quelle che potrebbero essere le occasioni da cogliere al volo negli ultimi dieci giorni a disposizione di Maldini e Massara per rinforzare la rosa di Pioli. Sarà complesso, al punto che la dirigenza sta già proiettandosi all’estate 2023, quando molto cambierà in casa rossonera. Da Leao che non ha ancora rinnovato e potrebbe essere ceduto, passando per la ricerca di una nuova punta (con un grosso punto interrogativo sul ritorno di Ibrahimovic) fino a quella che, ad ora, risulta essere una delle pecche più evidente dell’11 dei campioni d’Italia. Si tratta della corsia destra d’attacco dove Saelemaekers e Messias non hanno brillato e potrebbero entrambi dire addio, tra poco più di sei mesi. Sì, perchè il tecnico emiliano ha richiesto a gran voce già nei mesi scorsi un giocatore in grado di saltare l’uomo e concludere a rete: un profilo molto simile a quello che sulla sinistra si chiama Rafael Leao. Ed il nome di Hakim Ziyech pare ormai destinato a sfumare: il piano B di Maldini arriva direttamente dalla Spagna.

Saluta Simeone per il Milan: affondo in estate

Occhi a Madrid, sponda Atletico, dove la squadra di Diego Simeone può finire per salutare Angel Correa.

Il forte esterno argentino è stato già in passato accostato ai colori rossoneri e adesso sembrerebbe tornato di moda. La cessione di Saelemaekers (13-14 milioni) e quella di Messias (6-7) porterebbero un gruzzoletto di tutto rispetto, al quale Maldini aggiungerebbe altri 20 milioni per una proposta complessiva da 40 che i ‘Colchoneros’ potrebbero finire per accettare. Correa, impiegato spesso e volentieri a gara in corso dall’allenatore argentino, ha fino a questo momento ottenuto 25 presenze con 5 gol e 2 assist vincenti.