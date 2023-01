Doppia firma sulla fascia: Allegri è avvisato

Il calciomercato bianconero è pronto a regalare sorprese sulla fascia: il doppio colpo si avvicina a grandi passi

Gli affari extracalcistici rischiano di distogliere l’attenzione, in casa Juventus, dal campo. La sfida con l’Atalanta, subito dopo la pesante penalizzazione di 15 punti, dirà molto sul cammino stagionale della squadra di Allegri.

In attesa di conoscere ulteriori risvolti dall’Inchiesta Prisma, la società torinese è adesso focalizzata su quelle che tra gennaio e giugno potrebbero essere le operazioni di calciomercato. Entrate ed uscite che rivoluzioneranno la rosa a disposizione dell’allenatore livornese, sotto contratto fino al 2025 e che potrebbe restare a Torino anche l’anno prossimo. Dal possibile addio di Vlahovic in attacco ai tanti cambiamenti che attendono la mediana (Rabiot in scadenza, Paredes tornerà a Parigi mentre McKennie dovrebbe partire per fare cassa) fino ad una delle posizioni più ‘critiche’ per il futuro: quello del laterale di destra. Juan Cuadrado non rinnoverà il contratto in scadenza tra sei mesi ed è per questo che ormai da tempo la dirigenza juventina sta sondando il terreno per il possibile erede del colombiano. In tal senso, non arrivano buone notizie per la ‘Vecchia Signora’: da Londra, infatti, sembra avvicinarsi una doppia amara beffa per gli obiettivi di mercato dei bianconeri.

Niente Juve: volano in Premier League

Il primo nome che è destinato a sfumare è quello di Ivàn Fresneda, talentuoso terzino destro in forza al Real Valladoid che sarebbe ad un passo dall’Arsenal.

Mikel Arteta avrebbe convinto il classe 2004 a sposare il progetto dei ‘Gunners’ con un affare che, da Londra, danno praticamente già virtualmente chiuso. La doppia batosta, però, verrebbe completata da un altro club londinese: il Chelsea. I ‘Blues’ hanno messo la freccia per Malo Gusto che i vertici juventini seguono ormai da mesi. Il 19enne del Lione parrebbe sempre più vicino a scegliere la squadra di Graham Potter con la Juventus che, adesso, rischia di dover spostare le proprie attenzioni su altri nomi in vista dell’estate 2023.