Non solo la Juve, terremoto Osimhen-Napoli: c’è la mossa della Procura

Oltre alla Juventus, anche il Napoli potrebbe riscontrare delle serie problematiche a livello giudiziario: caso Osimhen, richiesta ufficiale

Il Napoli è letteralmente stratosferico. Sembrava che la sconfitta subita dai partenopei per mano dell’Inter a San Siro potesse rappresentare un segnale negativo in ottica Scudetto, ma così non è in realtà e la truppa di Luciano Spalletti lo sta ampiamente dimostrando.

Gli azzurri, infatti, continuano a macinare punti e hanno chiuso il girone d’andata da primi in classifica a quota 50, cosa mai accaduta nella loro storia. Un record pazzesco, che testimonia l’efficacia incredibile del giocattolo quasi perfetto di Spalletti. Ne sa qualcosa la Juventus, di fatto umiliata nel secondo tempo dello scontro diretto al Maradona. I partenopei, dunque, rimangono nettamente i favoriti ad oggi per la conquista del principale trofeo nazionale. Abbastanza importante, in tal senso, il successo di ieri nel derby campano con la Salernitana di Davide Nicola, richiamato subito in panchina dal patron Iervolino dopo l’esonero. Il match si è concluso sul punteggio di 2 a 0 in favore della capolista, passata in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie a capitan Giovanni Di Lorenzo (stagione finora straordinaria quella del terzino). Ad inizio ripresa, poi, ci ha pensato il solito Victor Osimhen a raddoppiare.

Napoli, caso Osimhen: la richiesta della Procura FIGC

Del bomber nigeriano, inoltre, si parla anche per quanto concerne uno spinoso caso giudiziario. Oltre alla Juventus, infatti, anche il Napoli potrebbe avere delle problematiche di questo genere nel prossimo futuro.

Stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, a breve il procuratore della FIGC, Giuseppe Chinè, chiederà alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda nello specifico De Laurentiis e il trasferimento di Osimhen dal Lille. E si attendono novità rilevanti già nelle prossime ore.