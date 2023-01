Zaniolo via dalla Roma, erede in Serie A: le ultime

La Roma si prepara a dire addio a Nicolò Zaniolo dopo le ultime vicessitiduini in casa giallorossa: erede dalla Serie A per Mourinho

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembrerebbe essere ormai segnato. L’attaccante della Roma è in rottura con la società e ormai la cessione sembrerebbe la via più probabile. Per la partita di domani contro lo Spezia il giocatore ha chiesto di non essere convocato, ennesimo segnale della frattura creatasi.

Così, mentre Tiago Pinto ragiona su come piazzare Zaniolo, magari nell’immediato, il club giallorosso è già alla ricerca dell’erede del numero 22. La soluzione potrebbe arrivare dalla Serie A, ma attenzione alla minaccia Premier League.

Calciomercato Roma, Deulofeu erede di Zaniolo: cosa sta succedendo

La Roma sembra ormai pronta a salutare Nicolò Zaniolo e si mette in cerca di un possibile erede. Una delle opzioni per i giallorossi potrebbe essere Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese pronto a tornare in un club più grande.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it l’interesse della Roma per lo spagnolo sarebbe reale da tempo, ma al momento non ci sarebbero segnali di una trattativa in chiusura con il club friulano. Sulle tracce di Deulofeu però c’è anche l’interesse dell‘Aston Villa dalla Premier League. La valutazione dello spagnolo al momento sarebbe di circa 20 milioni, che la Roma potrebbe ricavare proprio dalla cessione di Zaniolo.