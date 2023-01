Addio Serie A, rinnovo o permanenza in Spagna: Juventus e Milan ko

Il calciomercato invernale si avvia verso la conclusione, con le società pronte a piazzare gli ultimi colpi.

Il calciomercato di riparazione sta entrando nella sua fase più calda, con le società impegnate nel cercare di piazzare gli ultimi acquisti.

Oltre al mercato invernale, però, molti club sono concentrati anche sui rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori. Una delle società più attive in questo senso è il Real Madrid, che sta cercando di rinnovare quei calciatori ritenuti adatti al progetto targato Carlo Ancelotti. Proprio per questo motivo, la dirigenza dei blancos ha proposto il rinnovo contrattuale al centrocampista ed è in attesa di risposta.

Addio Serie A per Ceballos: il Real ha proposto il rinnovo

Come detto, il Real Madrid è molto attivo sul fronte rinnovi, tanto da aver presentato un’offerta al proprio centrocampista.

Stiamo parlando di Dani Ceballos, spagnolo classe 1996. Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, infatti, Florentino Perez avrebbe presentato un’offerta ufficiale ed è in attesa di una risposta definitiva da parte del calciatore. Il contratto del 19 blancos scadrà al termine dell’attuale stagione, rendendolo libero di poter firmare a parametro zero con altri club a partire da febbraio. Sul calciatore c’è il forte interesse di Juventus e Milan, che continuano a monitorare la situazione. A complicare un possibile arrivo in Italia, però, non c’è solo il rinnovo con i merengues, ma anche l’interesse del Betis Siviglia che lo riporterebbe volentieri a casa. La scelta finale spetterà al calciatore, che potrebbe essere ingolosito dall’idea di provare una nuova avventura specialmente nel Betis, dove sarebbe il protagonista. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con il Real Madrid che a breve attende una decisione definitiva dal proprio centrocampista.