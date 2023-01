Volo prenotato per Berlino: Juventus fuori dai giochi

La Juventus nonostante tutto continua a cercare rinforzi per Allegri e il profilo attenzionato per la difesa sfuma: vola direzione Berlino

Il futuro della Juventus è un punto interrogativo molto grande al momento, soprattutto dopo quanto avvenuto ieri con la penalizzazione di 15 punti ai danni dei bianconeri. Questo però non blocca la società juventina in chiave calciomercato, con dieci giorni ancora a disposizione per acquisti e cessioni.

Tra i rinforzi che servirebbero alla rosa di Allegri c’è sicuramente un difensore centrale. La Juventus da tempo guarda con interesse al profilo di Juranovic, difensore del Celtic. Ma ormai la nuova destinazione sarebbe stata decisa.

Calciomercato Juventus, sfuma Juranovic: il difensore sceglie la Bundesliga

La Juventus cerca nuovi rinforzi per Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione, ma uno degli obiettivi bianconeri è ormai vicino a sfumare. Questo sarebbe Josip Juranovic, difensore di proprietà del Celtic.

Secondo quanto riportato dal giornalista Emre Konur, Juranovic sarebbe ormai pronto a volare in Bundesliga, precisamente all’Union Berlin. Dunque niente da fare per la Juventus, che ormai potrebbe essere tagliata fuori definitivamente dalla corsa al difensore croato classe ’95 che era finito nel mirino di diversi club in giro per l’Europa oltre che dei bianconeri.