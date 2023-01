“Perchè solo la Juventus?”: Zazzaroni non ha dubbi

Nella giornata di ieri è arrivata la stangata per la Juventus, in merito al caso plusvalenze.

Doccia fredda quella che ieri ha colpito la Juventus, con la Corte d’Appello della FIGC che ha inflitto una penalizzazione di 15 punti alla vecchia signora.

Tutto questo, ovviamente, ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri, che non hanno preso bene questo provvedimento. Della situazione che ha colpito la Juventus, ne ha parlato Ivan Zazzaroni tramite il Corriere dello Sport, di cui è direttore. Il giornalista, ha espresso tutta la propria perplessità sul fatto di punire solamente la società bianconera.

Zazzaroni al Corriere dello Sport: “perchè solo la Juventus?”

Come detto, il direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua sulla sentenza che ha visto la Corte d’Appello della FIGC infliggere 15 punti di penalizzazione alla Juventus.

Zazzaroni, a tal proposito, ha dichiarato che “perché penalizzare solo la Juventus? Le plusvalenze si fanno in due. Tento un’interpretazione del dispositivo: la Juve è stata condannata per slealtà, sulla base delle intercettazioni presenti nelle 14.000 pagine dell’inchiesta Prisma, dove è la protagonista. Se così fosse, il mezzo, l’oggetto del reato, le plusvalenze, conterebbero relativamente”. Una situazione difficile per la vecchia signora che, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport. Ora toccherà ai calciatori in campo avere una reazione importante, ed è ciò che si aspettano i tifosi.