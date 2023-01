Pioli in bilico per la prossima stagione: il Milan studia un nome a sorpresa

Il futuro di Stefano Pioli, in vista della prossima stagione, è in bilico. Il Milan riflette e attenzione ad un nome a sorpresa dal campionato italiano di Serie A: le ultimissime di calciomercato

Il Milan sta vivendo forse il peggior momento degli ultimi anni. I rossoneri hanno infatti iniziato il 2023 nel peggiore dei modi nonostante la buona partenza in casa della Salernitana con la vittoria targata Rafael Leao.

Il Milan infatti, dopo i tre punti dell’Arechi, sono caduti in un vortice di risultati negativi che ne hanno minato le ambizioni in vista della parte finale della stagione. Nel campionato italiano di Serie A sono arrivati infatti due pareggi pesantissimi per la classifica. Il primo a San Siro contro la Roma di Josè Mourinho, in extremis, mentre il secondo in casa del Lecce. Poi c’è stata la delusione in Coppa Italia con l’eliminazione per mano del Torino e, infine, la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un 3-0 davvero mortifero che ha distrutto il morale del Milan e sta portando alcune riflessioni in casa rossonera in vista della prossima estate di calciomercato con la panchina di Stefano Pioli che non sembra poi così salda, nonostante la vittoria dello scudetto soltanto lo scorso maggio.

Calciomercato Milan, Pioli in bilico? Nella lista dei successori anche una sorpresa

Se non dovesse arrivare almeno il quarto posto, la posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan potrebbe seriamente traballare. Il tecnico rossonero deve riuscire ad invertire questo trend negativo alla svelta vista la sfida imminente in casa di una delle rivali per un posto Champions, la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria in casa del Sassuolo domenica scorsa.

Nella peggiore delle ipotesi però, il Milan starebbe già vagliando diversi nomi per il futuro della panchina e attenzione anche ad una possibile sorpresa che arriva dalla Serie A. Stiamo parlando di Raffaele Palladino. Il tecnico esordiente del Monza ha mostrato idee e grande personalità bloccando, al Brianteo, sia la Juventus che l’Inter e potrebbe anche essere già pronto per il salto in un top club.