Addio McKennie: la Juve ne riprende due subito

Weston McKennie può lasciare immediatamente la Juventus: ecco il piano del club bianconero per rimpiazzarlo

La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Monza e si è rialzata subito, dopo il 5-1 incassato in campionato dal Napoli.

In attesa di scendere nuovamente in campo tra due giorni per il big match contro l’Atalanta di Gasperini, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono rivolte tutte sulla sessione invernale di calciomercato. Un gennaio che rischia di regalare sorprese last minute inattese, a partire dal futuro di Weston McKennie. Il centrocampista texano è stato più volte accostato alle possibli uscite ed i prossimi dieci giorni potrebbero essere decisivi. Borussia Dortmund e diversi club di Premier League alla finestra per l’ex Schalke 04 che aprirebbe ad uno scenario inatteso al quale la Juventus si sta già preparando. In caso di cessione di McKennie, dunque, i vertici bianconeri avrebbero in mente due ritorni. Il primo sarebbe quello di Filippo Ranocchia, in prestito al Monza e protagonista con la maglia della squadra brianzola. A riguardo si è espresso anche il tecnico biancorosso Raffaele Palladino che ha esaltato il gioiello, nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro la ‘Vecchia Signora’.

Non solo Ranocchia: doppio colpo per il post McKennie

“Conto molto su di lui, se continua così può arrivare in una grande squadra”, ha detto Palladino.

E, chiaramente, la Juventus proprietaria del cartellino potrebbe richiamarlo già a stagione in corso, entro fine gennaio, proprio se dovesse dire addio McKennie. L’altro profilo che la società torinese ha in mente di riprendersi subito è Nicolò Rovella, pure lui al Monza con cui ha già collezionato 15 presenze in Serie A. Un doppio rientro per Allegri, pronto a puntare forti sui talenti di casa bianconera per rinvigorire il centrocampo juventino già a gennaio.