Paredes floppa ancora: l’erede può arrivare in prestito

Ancora una partita da dimenticare per Leandro Paredes con la maglia della Juventus. L’argentino finora ha floppato e potrebbe tornare alla base. Suggestione ancora in casa PSG

La Juventus la scorsa estate ha provato a rimpinguare la propria rosa con diversi calciatori di esperienza e qualità, utili per sopperire alle mancanze dell’annata precedente. Tra questi anche Leandro Paredes che sarebbe dovuto essere il cervello della mediana.

Eppure il centrocampista argentino campione del Mondo non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi bianconeri, alternando problemi fisici ad errori tecnici e a tante assenze che hanno inevitabilmente condizionato la sua storia in bianconero. Alla corte di Allegri l’ex Roma, arrivato dal PSG in prestito con diritto di riscatto, non ha offerto la sua migliore versione. Anche contro il Monza in Coppa Italia Paredes ha sprecato la chance a disposizione lasciando la sensazione di poter fare molto di più viste le capacità tecniche. Il rendimento in campo è però scarno e poco incisivo e il suo futuro inizia a divenire nebuloso.

Calciomercato Juventus, Paredes floppa ancora: un altro centrocampista dal PSG

L’avventura juventina di Paredes è stata finora un mezzo flop, ben sintetizzata anche dai numeri, soprattutto relativamente alla Serie A dove ha giocato i 90 minuti per sole due occasioni, peraltro ad inizio stagione.

Ora l’argentino è anche indietro nelle gerarchie interne di Allegri e non è per nulla da escludere un rientro al Paris Saint Germain alla fine dell’annata di prestito alla Juventus. A quel punto proprio dal PSG la compagine bianconera potrebbe fare un altro tentativo per un calciatore in quella zona di campo. Suggestione, ma solo eventualmente in prestito con diritto, per Carlos Soler che sta giocando molto meno del dovuto dopo essere arrivato dal Valencia. Neanche 100 minuti in Champions dove ha fatto solo spezzoni e neanche una gara da 90 minuti in campionato dove è uno dei tanti nella mediana di Galtier. Paradossalmente nelle tre partite di Liga col Valencia lo spagnolo ha fatto più del doppio dei minuti che ha giocato in Ligue 1. Soler era stato peraltro già monitorato dalla Juventus prima di andare a Parigi, ma potrebbe divenire suggestione solo ed esclusivamente con una formula similare a quella di Paredes. Molto dipenderebbe ad ogni modo dalla seconda part di stagione di entrambi. Il campo è sempre giudice supremo.