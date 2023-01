Addio Milan, lo scambiano per Kessie

Il futuro di Franck Kessie si intreccia con le scelte di mercato del Milan: l’addio ai rossoneri è quasi certo

Il calciomercato di gennaio è pronto ad entrare nei suoi ultimi, roventi, giorni che potrebbero regalare non poche sorprese ai club italiani ma non solo.

Sotto la lente d’ingrandimento il destino di Franck Kessie che non ha convinto il Barcellona fino a questo momento. Arrivato a parametro zero la scorsa estate, l’ivoriano non rappresenta una priorità nello scacchiere di Xavi e potrebbe dire addio. Una cessione che, non molto lontano, coinvolgerebbe il Milan ed uno degli obiettivi di mercato che da mesi anima i pensieri di Paolo Maldini. Secondo quanto riferito da ‘Sport.es’, il Chelsea sarebbe pronto a programmare una partenza che, già da mesi, pareva praticamente scontata. Si tratta di quella di Hakim Ziyech, esterno marocchino protagonista in Qatar con la sua nazionale e desiderio di mercato del Milan.

Kessie-Ziyech: il Milan alza bandiera bianca

Paolo Maldini ci ha provato in estate ma le richieste di ingaggio del giocatore hanno frenato la trattativa.

Adesso, però, il gioiello sembrerebbe potersi allontanare definitivamente da un possibile approdo in quel di Milanello. Sì, perchè è il Barcellona il club più vicino a Ziyech, pronto a regalarlo a Xavi per rinforzare un attacco che spesso e volentieri fa fatica. I catalani, pur di regalarsi l’esterno, metterebbero sul piatto proprio Franck Kessie, recentemente accostato al ritorno in Italia ma con la maglia dell’Inter. Anche in questo caso, l’ivoriano non rientra più nei piani del club ed è seguito da tempo dal Chelsea che vorrebbe consegnare a Potter un rinforzo di peso in mediana.