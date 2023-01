E’ arrivata la risposta di Skriniar: la contromossa dell’Inter

Il trionfo in Supercoppa contro il Milan ha riportato entusiasmo in casa Inter, ma attenzione anche al futuro di Milan Skriniar: le novità

Nelle ultime stagioni Milan Skriniar è stato uno degli artefici dei successi dell’Inter. Il centrale slovacco è cresciuto in maniera esponenziale con Conte per poi consacrarsi definitivamente sotto la gestione di Simone Inzaghi. Il perno della retroguardia nerazzurra, ma il difensore nerazzurro potrebbe andare via.

Prima il bacio alla Supercoppa vinta contro il Milan, poi la brutta notizia alla dirigenza nerazzurra dicendo no al rinnovo con il club nerazzurro. Così, come rivelato da Sky Sport, lo stesso Milan Skriniar, in scadenza di contratto, attraverso il suo entourage avrebbe rivelato di valutare nuove proposte per quanto riguarda il suo futuro. Ora il suo addio è sempre più vicino, mentre lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta si era detto più tranquillo nei giorni scorsi. Già in estate è stato vicino all’addio con il Paris Saint-Germain sempre molto interessato per rinforzare la retroguardia parigina. L’Inter si sarebbe spinta fino ai 6,5 milioni di euro all’anno, ma il club francese potrebbe arrivare fino a 9. La dirigenza nerazzurra starebbe così lavorando già in ottica futuro per trovare il sostituto all’altezza.

Inter, il sostituto di Skriniar: tanti profili in ballo

Uno dei possibili obiettivi di mercato in casa Inter è quello del giovane classe 2003, Giorgio Scalvini, che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Atalanta. Un altro giovane lanciato in Prima squadra da Gian Piero Gasperini dopo i vari Kessie, Gagliardini e Caldara, tra i tanti profili. Già convocato e titolare con la Nazionale italiana del Ct Roberto Mancini, il futuro per Scalvini è più che roseo. L’Inter potrebbe così preparare l’assalto decisivo in vista della prossima stagione.

Gli altri nomi suggestivi per rinforzare la difesa dell’Inter sono quelli di Tiago Djaló, difensore portoghese del Lille, classe 2000, e quello di Evan Ndicka, centrale francese dell’Eintracht Francoforte. Idee importanti in caso di addio definitivo da parte di Milan Skriniar, che potrebbe così lasciare in estate a parametro zero l’Inter per sposare un nuovo progetto importante per il prosieguo della sua carriera.