La Roma ora trema: nazionale piomba su Mourinho

Il mondiale in Qatar è terminato da circa un mese, con le federazioni che stanno valutando la posizione dei rispettivi allenatori.

Gli Stati Uniti, infatti, sono alla ricerca di un nuovo commissario tecnico, dopo aver affidato ad interim la guida della squadra a Anthony Hudson. Dopo aver sondato il terreno con Zinedine Zidane, che ha declinato l’offerta, la federazione sembra aver individuato un altro top allenatore a cui affidare la propria panchina.

Gli Stati Uniti alla ricerca di un nuovo c.t: si pensa a Mourinho

Stando a quanto riporta il portale worldsoccertalk.com, dopo la proposta fatta a Zinedine Zidane, che ha rifiutato l’offerta, la federazione sembra pronta a proporre la panchina ad un altro top allenatore. Stiamo parlando di José Mourinho, attualmente sulla panchina della Roma. Il portoghese non ha mai nascosto la volontà di poter allenare una nazionale, tanto che quando era alla guida del Tottenham dichiarò che “sì, voglio allenare una nazionale. Voglio vivere l’esperienza di una Coppa del Mondo e di un Campionato Europeo, l’emozione della competizione corta”. Si tratterebbe di un colpo importante per gli Stati Uniti, che hanno tutta l’intenzione di affidare la propria panchina ad un allenatore di grande livello. Convincere lo special one non sarà facile, ma la federazione sembra volerci provare seriamente. Il futuro di Mourinho sulla panchina giallorossa è sempre più in bilico.