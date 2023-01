Marotta prova il colpo a sorpresa: all’Inter dopo il flop alla Juventus

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, potrebbe mettere nel mirino per l’estate il nome di Alex Sandro, esterno sinistro della Juventus in scadenza di contratto: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di mercoledì, ha battuto il Milan di Stefano Pioli in occasione della Supercoppa Italiana. Un 3-0 senza storia per i nerazzurri che, trascinati dai gol di Dimarco, Dzeko e dalla perla di Lautaro Martinez, hanno steso i campioni d’Italia in carica assicurandosi il primo trofeo della loro stagione.

Inzaghi si è confermato maestro di coppe e di finali ed ha portato il terzo titolo nella bacheca della Beneamata da quando è approdato a Milano al posto di Antonio Conte. Nel frattempo però impazza il calciomercato con i giocatori in scadenza di contratto al termine della stagione che possono iniziare a vagliare le possibili soluzioni per il prossimo anno. L’Inter, con Beppe Marotta amministratore delegato, è sempre attenta su queste situazioni, basti pensare agli ultimi colpi messi a segno come quello che ha portato Mkhitaryan a Milano dopo l’addio alla Roma. Per la prossima estate, attenzione ad un giocatore che, nelle ultime stagioni, ha deluso molto indossando la maglia della Juventus: stiamo parlando di Alex Sandro.

Calciomercato Inter, Marotta punta Alex Sandro: le ultime

L’Inter, a caccia di difensori per la squadra di Simone Inzaghi, potrebbero puntare proprio sul nome di Alex Sandro per rinforzare un reparto che, salvo clamorosi ribaltoni, vedrà andar via Stefan de Vrij e Milan Skriniar, entrambi in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il difensore brasiliano, titolarissimo con la selezione verdeoro, cerca un rilancio e i nerazzurri potrebbero essere la piazza giusta, ma attenzione alla questione ingaggio. Le richieste di Alex Sandro non sembrano scendere sotto i 5 milioni di euro all’anno, una cifra troppo alta per l’Inter che sta cercando di abbassare ulteriormente il monte ingaggi vista anche la situazione societaria.