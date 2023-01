“Inaccettabile”: nel Milan scoppia un nuovo caso

All’indomani della clamorosa disfatta in Supercoppa, una nuova polemica agita l’ambiente rossonero: ecco cosa è accaduto

Giorni agitati, anzi ore agitate, in casa Milan. La finale di Supercoppa contro l’Inter avrebbe potuto e dovuto segnare la rinascta del gruppo rossonero, che aveva aperto in modo deludente il nuovo anno. È arrivata invece una sconfitta tanto netta quanto cocente, che ha causato successivamente critiche che non hanno risparmiato neppure Stefano Pioli.

Dopo aver incassato la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, ed aver visto aumentare il distacco in classifica dal Napoli, il club rossonero deve fare i conti con una batosta le cui conseguenze rischiano di ripercuotersi sul resto della stagione. Sotto accusa ci sono soprattutto i nuovi acquisti della proprtietà RedBird, che non hanno ancora inciso. A proposito della nuova proprietà, lo stesso Gerry Cardinale è ora oggetto di considerazioni poco concilianti. Vediamo cosa sta succedendo.

Attacco a Cardinale: “Inaccettabile”

“Si può discutere all’infinito su quanto valga la Supercoppa, ma che il nuovo Presidente del Milan non vada ad assistere alla prima finale della sua squadra è un segnale pessimo. Ed è francamente inaccettabile“. Parole e musica di Matteo Grandi, il giornalista che su Twitter ha commentato in siffatto modo l’assenza del numero uno di Red Bird dalle tribune del King Fahd International Stadium.

L’assenza del nuovo patron rossonero stride in effetti con la presenza del suo omologo sulla sponda nerazzurra di Milano, quello Steven Zhang che, al netto di critche sulla gestione finanziaria del club, non manca mai in siffatte occasioni. La diffidenza verso il nuovo corso rossonero si arricchisce dunque di una nuova puntata: si attendono le reazioni social del tifoso medio del Milan, già inviperito per i deludenti risultati della squadra.