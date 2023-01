Addio Brozovic, Marotta sorprende tutti

Il futuro di Marcelo Brozovic è sempre stato uno degli argomenti più caldi di calciomercato, sia per quello estivo che per quanto riguarda la finestra invernale

Il calciomercato invernale non è, solitamente, adibito a grandi colpi ma soprattutto al rinforzo in corsa delle rose.

Tuttavia in questi giorni si era addirittura parlato di uno scambio tra Inter e Barcellona che avrebbe visto coinvolti Joaquin Correa e Memphis Depay. La pista però è presto tramontata, proiettando i riflettori sull’uomo mercato che ha rinnovato con l’Inter (un anno fa) fino al 2026. Marcelo Brozovic è una pedina fondamentale per Inzaghi, anche se a causa dell’infortunio no ha trovato molta continuità. Su di lui però ci sono gli occhi di molte squadre europee. Arriva però una dichiarazione perentoria dell’AD Marotta.

Brozovic-Kessie, tutto falso

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile approdo di Kessie all’Inter e, soprattutto, di uno scambio tra Barcellona e nerazzurri che inizialmente doveva coinvolgere Marcelo Brozovic.

Giuseppe Marotta, AD dell’Inter, ha rilasciato una brevissima ma chiara dichiarazione al quotidiano Mundo Deportivo, asserendo che tra i due club non c’è “niente di niente”. L’ex DS della Juventus ha pertanto chiuso qualsiasi spiraglio per la buona riuscita dell’operazione, anche se il Barça sembra intenzionato a formulare un’offerta dopo l’incontro di Supercoppa tra Milan e Inter. I nerazzurri in ogni caso non accetterebbero uno scambio alla pari, ma se i balugrana dovessero mettere sul piatto circa 10 o 15 milioni come contropartita economica, allora la dirigenza dell’Inter potrebbe sedersi al tavolo delle trattative. Non è da dimenticare il forte interesse riscosso da Brozovic in Premier League, campionato molto ricco dove le big potrebbero formulare anche un’offerta di 60 milioni per il cartellino del croato. A tanto ammonta la liquidità che l’Inter dovrà far entrare in cassa entro giugno. Durante la prossima settimana potrebbero esserci grandi sviluppi.