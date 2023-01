Duello Napoli-Barcellona per l’Azzurro a ‘zero’: Juve beffata

Il calciatore, che non rinnoverà il suo contratto coi Blues, è conteso da partenopei e catalani: la Juve appare ormai fuori gioco

Protagonista del mercato invernale con due acquisti milionari – che fanno salire a 33 il numero di giocatori presenti in rosa – il Chelsea sta facendo davvero di tutto per tornare ad essere competitivo. E nel presente quato nell’immediato futuro. Il grande esborso economico avviato dall’era Boehly non ha finora prodotto i risultati sperati, senza per questo allontanare l’esigenza del dover fare cassa con qualche cessione eccellente.

La Juve di Max Allegri ha fiutato la possibilità di acquistare dal club londinese uno o più giocatori considerati ormai come esuberi tecnici dalla società britannica. Oltre ad Hakim Ziyech, sul quale in verità è da sempre il Milan in forte pressing, anche Christian Pulisic e Kai Havertz erano finiti nel mirino della Vecchia Signora. E poi c’è lui. Prossimo a poter trattare da ‘free agent’ con chi vuole, considerando che il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non è arrivato e non arriverà.

Jorginho conteso da Napoli e Barcellona: Juve al palo

Dando seguito a delle indiscrezioni apparse con l’inizio dell’anno nuovo, il Napoli starebbe pensando seriamente di riprendersi Jorginho, il centrocampista che proprio all’ombra del Vesuvio si è affermato con tutta la sua qualità. Meritandosi poi un posto fisso nella Nazionale italiana. Come scritto dal portale inglese ‘Evening Standard‘, in questo momento il club londinese non farà troppi sforzi per trattenere quei big sui quali già prima aleggiavano dei dubbi. Tecnici, per un progetto futuro, ed economici, per la succitata necessità di vendere.

Con le insistenze del Barcellona già in atto, e con la volontà dell’italo-brasiliano che potrebbe giocare un ruolo decisivo, la Juve in questo momento apapare in terza fila nella corsa ad uno degli svincolati più appetitosi di tutto il mercato. L’unica strada, impervia e di difficile percorrenza, sarebbe quella di un acquisto-lampo a gennaio, per accontentare i Blues e bruciare sul tempo azzurri e blaugrana.