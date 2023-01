Delusione Allegri, l’erede costa caro: servono 90 milioni

La sconfitta del ‘Diego Maradona’ brucia ancora: in casa Juventus si studia la possibile sostituzione di Allegri

Una manita che risuona nei pensieri e negli animi della Juventus. Il Napoli ha letteralmente demolito la ‘Vecchia Signora’, riportandosi a +10 e chiudendo probabilmente ogni discorso scudetto.

Si è trattato di una notte da dimenticare, dove il bel gioco e la concretezza degli azzurri ha annichilito la squadra di Allegri, inerme, schiacciata in ogni dove nel rettangolo verde. È per questo che il nome del tecnico toscano rispunta in cima alla lista dei responsabili, di chi a giugno potrebbe pagare a caro prezzo un’annata decisamente deludente. Perchè se la recente rimonta è comunque encomiabile, non va scordato il disastro europeo ed il tracollo di Haifa. In tal senso, secondo quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i vertici bianconeri sarebbero rimasti estremamente delusi dal ko di Napoli. Una serata storta che ha quindi compromesso la rimonta juventina, nonostante le 8 vittorie di fila che hanno permesso alla squadra di Allegri di arrivare fino al terzo posto. L’allenatore di Livorno rimane il punto di riferimento di Elkann ma le valutazioni sono in corso e non è detto che da giugno la guida tecnica possa cambiare.

Vedi Napoli e poi muori: la Juve sogna, ecco il post Allegri

Due i nomi che si stanno studiano, sognando, ponderando per sperare di rilanciare un progetto che è palese che abbia fallito quasi su tutti i fronti.

Pesa l’ingaggio da 7,5 milioni del tecnico toscano, fino al 30 giugno 2025, nella decisione del possibile erede. Perchè Antonio Conte e Zinedine Zidane sono due sogni concreti ma costano tanto, a maggior ragione se Allegri non dovesse dimettersi. Tra i 60 ed i 90 milioni è stimata la ‘spesa’ che la società piemontese dovrebbe affrontare per accogliere uno dei due tecnici e, al contempo, sostenere le spese legate all’ingaggio di Allegri. Uno scenario in divenire che da qui a qualche mese potrebbe mostrare novità: intanto il ‘Conte Max’ è considerato tra i maggiori responsabili della debacle bianconera.