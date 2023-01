Fantasma nei big match: Juve pronta a sacrificarlo

La Juventus continua ad avere non pochi problemi e potrebbe decidere di sacrificare un big che continua a deludere nei match contro le big

Il futuro della Juventus è sicuramente da ricostruire dopo che anche quest’anno la lotta scudetto sembra sfuggire via per i bianconeri. La sconfitta di ieri contro il Napoli ha evidenziato tutte le pesanti lacune che la rosa juventina continua ad avere e che non permette di tornare competitivi.

In particolare bisognerà fare una vera e propria rivoluzione in estate, cercando di capire quali sono gli uomini fondamentali e chi invece potrà partire. A fare le valigie potrebbe essere un big che nei match importanti scompare.

Calciomercato Juventus, Locatelli non incide: sacrificato in estate

Impossibile trovare lati positivi nella partita della Juventus di ieri contro il Napoli. Così la società inizia a pensare su chi poter puntare per la prossima stagione e chi invece potrà essere sacrificato.

Nella lista dei possibili partenti c’è anche Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero non risulta mai incisivo nei big match e per questo motivo davanti a un’offerta importante che si aggiri intorno ai 35 milioni la Juventus potrebbe decidere di dire addio a Locatelli in estate.