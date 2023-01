Colpo dalla rivale e rilancio: chiedono lo scambio al Milan

Il Milan starebbe valutando la firma di un calciatore che milita nelle fila di una rivale dei rossoneri in Serie A: rilancio con lo scambio

Raggiungere il Napoli sembra un’impresa al limite dell’impossibile. Gli azzurri godono di un vantaggio molto importante in classifica a livello di punti e la straripante vittoria ai danni della Juventus conferma lo stato di forma (fisico e mentale) a dir poco eccezionale degli uomini guidati da mister Luciano Spalletti.

Di ciò è ben consapevole anche il Milan, che tra l’altro sta attraversando un periodo non brillante per quanto concerne i risultati. Dopo il pareggio beffa in extremis a San Siro contro la Roma di José Mourinho, è arrivata pure l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino. In tutto ciò, la dirigenza capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara lavora alacremente per risolvere il più in fretta possibile alcune questioni interne spinose e ingarbugliate (vedi Ibrahimovic e, soprattutto, Leao). È chiaro a tutti, inoltre, come la rosa targata Stefano Pioli andrà necessariamente potenziata, non a caso il club di Via Aldo Rossi riflette sulle prossime mosse da compiere in ottica calciomercato in entrata. Qui entrano in gioco Gasperini e la sua Atalanta, poiché al ‘Diavolo’ piace particolarmente il profilo di Rasmus Hojlund, il centravanti danese classe 2003 pagato ben 17 milioni di euro dalla ‘Dea’ la scorsa estate.

Calciomercato Milan, l’Atalanta chiede Colombo per Hojlund: Maldini tentenna

L’interesse da parte del Milan pare sia concreto, ma mettere a referto tale affare non è compito semplice. Il talento dell’ex Sturm Graz è sotto gli occhi di tutti e per convincere i bergamaschi servirà uno sforzo.

L’Atalanta, infatti, chiederebbe ai lombardi di inserire nell’operazione il cartellino di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Lecce. Maldini, però, non sarebbe convinto di privarsi della punta italiana al fine di assicurarsi le prestazioni di Hojund. Staremo a vedere.