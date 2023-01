Rottura totale, inserimento Marotta: Correa la chiave

L’Inter potrebbe approfittare di una situazione complicata in Premier League: inserimento di Marotta con Correa fondamentale

Il rapporto tra un giocatore e il proprio allenatore è sempre fondamentale, a maggior ragione se quel singolo è fondamentale per la rosa. Una delle rotture più importanti al momento è quella creatasi in casa Brighton tra Trossard e Roberto De Zerbi.

Lo stesso tecnico italiano nei giorni scorsi sul giocatore ha dichiarato: “Leandro sa bene come la penso. Quando ha capito che non avrebbe giocato, se n’è andato senza dire niente e questo non va bene. Sa bene che se vuole giocare deve lavorare duro”. Poi l’agente ha risposto al tecnico: “Dopo una lite in allenamento tra Trossard e un altro giocatore De Zerbi non ha più parlato a Trossard. Lo stesso allenatore ha indicato che il trasferimento sarebbe l’allenamento migliore”. Così a sfruttare la situazione potrebbe essere l‘Inter.

Calciomercato Inter, rottura De Zerbi-Trossard: Correa nell’affare

La rottura tra Leandro Trossard e Roberto De Zerbi è probabilmente difficile da risanare per il Brighton, che adesso si vede costretta a prendere una decisione per risolvere la questione, che potrebbe portare all’addio del giocatore.

Sulle sue tracce potrebbe così inserirsi l’Inter, che sarebbe pronto a inserire Joaquin Correa nell’affare per abbassare le pretese del club inglese, che restano comunque alte. Il Brighton però vorrebbe solo monetizzare l’uscita di Trossard e questo potrebbe complicare le cose.