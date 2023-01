Clamoroso Barella-Vlahovic: Inter e Juve, scambio da urlo

Il mercato è pazzo e certi ritorni da impossibili possono diventare possibili. Ecco tutti i dettagli

Inter e Juventus, il mercato è impazzito e le due acerrime rivali possono incrociare i propri interessi. O anche, ed questo è il caso, diventare solo pezze d’appoggio e pedre di uno dei top club europei.

I nerazzurri giocheranno domani a Riad il derby col Milan con in palio la Supercoppa italiana. A proposito di Supercoppa, in Arabia ma domenica ha giocato pure il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Gli è andata male, ha vinto il Barcellona e pure nettamente.

Tra i peggiori in campo Antonio Rudiger, già autore fin qui di una stagione molto deludente rispetto alle attese.

Il tedesco è arrivato in estate a parametro zero dopo la fine del contratto col Chelsea, legandosi alle ‘Merengues’ fino a giugno 2026.

In Spagna sono già numerose le voci che lo danno già sulla lista dei partenti, con il Madrid che potrebbe provare a utilizzarlo come pedina di scambio. Anche in Serie A.

Calciomercato Inter e Juve, Rudiger per Vlahovic o Barella

Trent’anni il prossimo 3 marzo, l’ex Roma potrebbe venir offerto sia all’Inter che alla Juventus, la quale aveva provato a prenderlo nella passata primavera.

Le richieste alte dell’entourage obbligarono però i bianconeri a virare altrove.

Ai nerazzurri come contropartita per Barella, profilo graditissimo al club di Boehly, a ‘La Vecchia Signora’ invece per Dusan Vlahovic. Entrambe difficilmente direbbero sì, anche perché lo stipendio di Rudiger tocca i 10-11 milioni di euro a stagione.