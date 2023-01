Juve fuori dalla Champions, doppio addio da 150 milioni

Scenario pesante per i bianconeri in caso di mancata qualificazione all’Europa che conta. Tutti i dettagli

I prossimi saranno giorni e mesi importanti per il futuro della Juventus. Oggi verranno ufficializzati i nuovi componenti del Cda, dimessosi in toto durante la pausa Mondiale. Il 20 gennaio, invece, la Corte d’Appello deciderà per la riapertura o meno dell’inchiesta sulle plusvalenze.

Il 27 marzo, infine, è fissata l’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma sui conti del club bianconero. Cosa rischia la Juve? Verosimilmente una penalizzazione, con possibile annessa esclusione dalla prossima Champions. Tale traguardo, parlando di campo, non è nemmeno così scontato.

Il pesante ko col Napoli ha riportato infatti alla luce i problemi e limiti della squadra, con il rischio di ripercussioni psicologiche sull’intero gruppo che al ‘Maradona’ si era presentato con alle spalle otto successi consecutivi senza nemmeno una rete incassata.

Fuori dall’Europa che conta, la Juve potrebbe andare incontro a un ridimensionamento economico e quindi tecnico, con un paio di big almeno ‘sacrificati’ sull’altare del bilancio. Exor si è un po’ stufato di pompare soldi, le voci che arrivano da Torino parlano di cambio radicale o quasi di filosofia e strategia. In sostanza basta spese folli e via a un mercato oculatissimo in stile Napoli e Milan.

Calciomercato Juventus, 150 milioni per Chiesa e Vlahovic

A proposito di big venduti, i nomi che vengono subito in mente sono quelli di Enrico Chiesa e Dusan Vlahovic, i due grandi talenti con rilevanza a livello internazionale.

Gli ex Fiorentina hanno mercato soprattutto in Premier. Del resto è dall’Inghilterra che, in teoria, potrebbero arrivare le proposte più stuzzicanti per ‘La Vecchia Signora’. Per Vlahovic attenzione ad Arsenal e Tottenham, per Chiesa al Manchester United e agli stessi ‘Spurs’. Specie se dovesse rimanere Conte in panchina. Dai due i bianconeri potrebbero incassare sui 150 milioni di euro.