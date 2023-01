Colpo Juve, garantisce Conte: Paredes già rimpiazzato

Il calciomercato della Juventus passerà da un grande colpo a centrocampo: rivoluzione in vista di giugno

La sconfitta contro il Napoli lascia l’amaro in bocca e riporta a galla limiti importanti alla rosa della Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, dunque, in vista di gennaio ma soprattutto giugno hanno in mente una vera e propria rivoluzione per colmare un gap evidente con gli azzurri in vista del prossimo anno. Sulla corsia mancina potrebbe arrivare un nuovo terzino al posto di Alex Sandro, in scadenza a giugno: discorso analogo sulla corsia opposta dove Cuadrado non rinnoverà il contratto che terminerà al termine dell’attuale stagione. Attenzione, tuttavia, anche a centrocampo visto che potrebbe cambiare quasi tutto. In primis, la partenza di Leandro Paredes pare scontata: arrivato in prestito dal PSG, l’argentino ha fallito fino a questo momento e pare un’utopia il riscatto dal club parigino. Da valutare Pogba, praticamente mai disponibile per infortunio mentre McKennie sembra destinato alla cessione, per regalare denaro fresco alle casse bianconere. Allegri spera nel rinnovo di Rabiot anche se non è escluso che pure il francese saluti la Juventus tra sei mesi. Ecco che almeno un grande colpo in mezzo al campo arriverà: occhi in Premier League ed in particolar modo in casa Tottenham.

Rivoluzione a centrocampo: la Juve ‘chiama’ Conte

Perché il nome giusto può essere quello di Giovani Lo Celso, attualmente in prestito al Villarreal dove si sta comportando molto bene.

A giugno, però, il 26enne argentino tornerà al Tottenham ma non per restare: Conte, infatti, non intende puntare su di lui per il futuro. E la Juventus è pronta ad inserirsi, per un profilo considerato ideale per rimpolpare la mediana di Allegri. La valutazione fatta dagli ‘Spurs’ sarebbe di circa 22 milioni di euro e a favorire l’approdo a Torino anche il passaporto comunitario del talento sudamericano che, in questa stagione in Spagna, ha collezionato 13 presenze complessive con 1 gol all’attivo. La ‘Vecchia Signora’ alla finestra: Lo Celso tra gli obiettivi estivi della società bianconera.