Duello e ritorno di fiamma: Milan-De Ketelaere, è tutto deciso

Il Milan è pronto a definire il futuro di Charles De Ketelaere: svolta inattesa già per il mese di gennaio

90′ in campo in una serata storta, chiusa nel peggiore dei modi. L’ultima apparizione di Charles De Ketelaere con la maglia del Milan è coincisa con l’eliminazione della squadra di Pioli dalla Coppa Italia.

Il gioiello belga, arrivato con enormi aspettative in estate dal Bruges, pare ancora un corpo estraneo nel gruppo di Pioli. Le prestazioni deludono ed il futuro del classe 2001 non è mai stato tanto in discussione. Al punto che, adesso, alcuni club che aveva già provato ad anticipare il ‘Diavolo’ sei mesi fa, sembrano intenzionati a tornare alla carica per strappare il 21enne al club di via Aldo Rossi. Le sirene dalla Premier League possono quindi farsi forti, già per l’attuale sessione di calciomercato. Sì perchè a De Ketelaere pensano Newcastle e Leeds, pronte ad accogliere l’ex Bruges a stagione in corso. In tal senso, il Milan è pronto a sbilanciarsi davanti ad un’eventuale offerta nell’immediato.

De Ketelaere in Premier League: la decisione di Maldini

De Ketelaere in questa stagione ha collezionato 25 presenze complessive tra campionato e coppe, con 1 solo assist nel match contro il Bologna.

Il Milan sembra intenzionato a dare ancora fiducia al belga, almeno fino al termine dell’attuale stagione. Con buona pace delle inglesi, dunque, De Ketelaere resterà a Milano per altri sei mesi. Con la speranza di tifosi e dirigenza che il fantasista possa registrare quello scatto decisivo verso l’esplosione e la consacrazione anche con il ‘Diavolo’. Situazione dunque in divenire, Newcastle e Leed dovranno attendere almeno fino a fine campionato: De Ketelaere continuerà a giocare con la maglia del Milan.