Fuori dalla lotta scudetto: “Si perde troppo spesso”

Manca poco al big match tra Juventus e Napoli, che mette di fronte le due pretendenti al titolo più quotate

La partita tra Napoli e Juventus ha un sapore particolare che ricorda un po’ la sfida tra i partenopei guidati da Sarri e la Juventus allenata proprio da mister Allegri.

Nella diretta di oggi però sono stati affrontati anche tanti altri temi riguardanti le aspiranti inseguitrici delle due compagini n vetta e, immancabile, il calciomercato.

Biasin: “L’Inter si perde via”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Tv Play ed è ovviamente andato sul big match di stasera tra Napoli e Juventus.

Non si è parlato solo di questo, ma anche di calciomercato e di Inter. I nerazzurri secondo Biasin sono ormai fuori dalla lotta scudetto, che vede Napoli e Juve largamente favorite su tutte: “Dipende dalla partita di stasera. Mancano tante partite. Se il Napoli dovesse vincere secondo me darebbe un bel segnale a tutti quanti. Se finisse in parità e le inseguitrici vincessero si torna a ballare. Il Napoli però ha ancora tanto margine. In caso di vittoria però perdo le speranze non solo per l’Inter, ma per tutte”.

Il giornalista ha poi proseguito analizzando il momento dell’Inter: “Una squadra che a questo momento è a 10 punti dalla vetta…dovrebbe capitare un miracolo per vincerlo lo scudetto. Il Napoli ha la possibilità di lasciare punti per strada, l’Inter può solo vincere sempre tutte le partite, che è una cosa molto difficile. Potenzialmente può anche succedere…ma è una squadra che troppe volte si perde via. Poi non si ha tempo per rifiatare, per farlo dovresti potere anche respirare ma si gioca ogni 3 giorni. Ha un po’ di problemi anche a livello di organico. Faccio fatica a immaginare un filotto così clamoroso. Già domani sera col Verona non è così scontata la partita”