Cancelo spiana la strada a Juve e Inter: c’è il via libera

Il possibile arrivo dell’ex bianconero e nerazzurro alla corte di Ancelotti agevola i piani di mercato delle due grandi rivali

La stagione del Manchester City, che dopo qualche passo falso di troppo si trova ora costretto a rincorrere la capolista Arsenal in Premier League, ha subìto una battuta d’arresto con la sorprendente eliminazione della Coppa di Lega per mano del Southampton.

Schierato sulla corsia di destra dal 1′ al posto di Kyle Walker – che comunque è sceso in campo occupando uno dei due ruoli come centrale difensivo – Joao Cancelo non ha affatto brillato. Sprecando una delle chances che aveva per mettere in difficoltà Guardiola, che da tempo sembra preferirgli il succitato inglese. La perdita della titolarità non sarebbe affatto stata gradita dall’ex di Juve ed Inter, che ora medita l’addio. Sul portoghese c’è già l’interesse del club più blasonato della storia del calcio.

Cancelo verso il Real, via libera per Mendy

Carlo Ancelotti, stante la delusione per il rendimento di Ferland Mendy, starebbe facendo più di un pensierino sul calciatore lusitano. Come sostiene ‘Fichajes.net‘, il tecnico italiano sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Manchester City, che chiede non meno di 60 milioni di euro per il suo calciatore. Giova ricordare che lo stesso Cancelo è stato già protagonista di ottime stagioni in Spagna con la maglia del Valencia, tra il 2014 e il 2018.

L’eventuale approdo a Madrid di Cancelo libererebbe definitvamente Mendy, già in odore di addio, verso la cessione. Juventus ed Inter, già sulle tracce del transalpino da tempo, potrebbero giovarsi della necessità delle Merengues di monetizzare in fretta dalla partenza dell’ex Lione, in vista del massiccio investimento per il terzino di Guardiola. Certo, la valutazione di partenza di Mendy resta altissima, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. All’orizzonte c’è la possibilità di applicare la solita formula del prestito – magari oneroso – con diritto di riscatto.