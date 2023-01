La Juve si prende Kim: reazione immediata del Napoli

La Juventus ha intenzione di provare a prendere Kim dal Napoli: la decisione degli azzurri, c’è la reazione

Napoli e Juventus, un dualismo che va avanti ormai da decenni e che ha visto l’ennesimo incontro questa sera al ‘Diego Maradona’.

Al di là delle questioni di campo e di chi arriverà davanti al termine dell’attuale stagione di Serie A, le attenzioni delle due dirigenze sono rivolte al calciomercato. A quelle che tra gennaio e specialmente giugno saranno le operazioni tra entrate ed uscite da portare a termine. Ed uno dei grandi sogni della società torinese, strettamente legato al Napoli, è quello di regalare ad Allegri il coreano Kim. Una vera e propria rivelazione l’ex Fenerbahce che già dopo qualche settimana ha conquistato tutti in maglia azzurra. Prestazioni maiuscole, con Spalletti che non ne ha mai fatto a meno al centro della difesa. In tal senso, la Juventus ha già in mente una possibile offerta per accontentare le alte richieste del Napoli: De Laurentiis per sedersi e discutere a trattare chiede non meno di 50 milioni di euro.

Scambio e cash: la Juve ‘chiama’ il Napoli per Kim

L’esigenza di portare un nuovo centrale di assoluto spessore in quel di Torino è tangibile. Con Bonucci e Rugani in scadenza tra un anno e mezzo, Kim può diventare il sogno concreto della ‘Vecchia Signora’.

Per farlo, l’offerta del cartellino di Moise Kean sarebbe solo il primo passo della Juve verso il Napoli. L’attaccante è valutato 30 milioni, al quale da Torino aggiungerebbero un conguaglio vicino ai 20 per avvicinarsi alla richiesta del Napoli. Uno scenario comunque molto complesso visto che Kim è una pedina fondamentale per Spalletti e gli azzurri difficilmente se ne priveranno, a maggior ragione rinforzando l’eterna rivale.