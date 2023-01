Il Milan trema, assalto improvviso ad un altro big

Adesso il Milan trema, possibile assalto improvviso ad un altro big da parte di un top club. Tutti i dettagli

“Ora è a posto con noi, è un nostro giocatore e contiamo su di lui. Ne abbiamo bisogno per tornare campioni. Quello che ha fatto non è stato corretto, ecco perché non era in campo con la squadra”.

“Noi non vogliamo privarci di Enzo. C’è un club che lo vuole, ma sanno benissimo che possono acquistarlo solo se pagano la clausola. Ma ciò è irrispettoso nei confronti del Benfica“. Si è complicato, forse definitivamente, il trasferimento record di Enzo Fernandez al Chelsea. I ‘Blues’ non sono arrivati alle cifre richieste dal Benfica, quelle della clausola rescissoria da oltre 120 milioni di euro, e il neo campione del mondo è già tornato in campo coi portoghesi. L’ex River è anche andato in gol nel weekend ed esultando ha fatto un chiaro gesto ai tifosi: “Resto qui”. Si va dunque verso la fumata nera definitiva, con la società inglese che potrebbe presto spostarsi su altri obiettivi per il centrocampo in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, il Chelsea in agguato per Tonali

Sfumato Enzo Fernandez, il club londinese mantiene un importantissimo budget da destinare sull’acquisto di un centrocampista.

Tra i possibili nomi anche quello di Sandro Tonali. Il classe 2000 è ormai uno dei grandi leader rossoneri e potrebbe finire sul taccuino del Chelsea in vista dell’estate. In ogni caso, servirà un’offerta irrinunciabile da presentare a Maldini e Massara, da oltre 50-60 milioni di euro. Il Milan è già avvisato.