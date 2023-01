L’Atletico piazza il colpo grosso: Roma e Juventus ko

Il calciomercato invernale sta entrando sempre più nel vivo, con le società pronte a rinforzare le rispettive rose.

Il calciomercato di riparazione è pronto ad infiammarsi, con le società pronte a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Una delle squadre maggiormente attive in questo senso è l’Atletico Madrid, che sta pensando a calciatori di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di Simeone. Con l’addio di Joao Felix, passato al Chelsea in prestito, i colchoneros necessitano di rinforzi nel reparto avanzato, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato dalla dirigenza spagnola.

L’Atletico ha scelto l’erede di Joao Felix: Depay ad un passo

Come detto, l’Atletico Madrid sta cercando calciatori di qualità per il proprio reparto offensivo, dopo la partenza di Joao Felix passato al Chelsea con la formula del prestito.

Il calciatore individuato dalla dirigenza dei colchoneros è Memphis Depay, attaccante olandese di proprietà del Barcellona. Il ragazzo è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Xavi, che lo ha impiegato solamente in tre occasioni tra campionato e Champions League. Proprio per questo motivo, il classe 1994 ha preso la decisione di lasciare il club già in questa sessione di mercato. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, la trattativa tra i due club è in fase avanzata, con la definitiva fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sull’attaccante del Barca anche Roma e Juventus hanno mostrato molto interesse, ma solo per la prossima sessione estiva. Questo ha permesso all’Atletico di avere la strada spianata, trovando quasi tutti gli accordi con la dirigenza blaugrana. Il futuro di Depay, anche se lontano da Barcellona, sembra essere ancora in Spagna, con Simeone che lo attende a braccia aperte.