Theo Hernandez coi soldi del big: 60 milioni e addio Milan

Una big avrebbe in mente di mettere in atto un’importante cessione per finanziare il colpaccio Theo Hernandez dal Milan: 60 milioni di euro

Il pareggio beffa a San Siro contro la Roma è la testimonianza del momento che sta attraversando il Milan. La truppa rossonera continua ad esprimere un gran calcio sotto la guida di mister Stefano Pioli, ma allo stesso tempo dà la sensazione ogni tanto di rendersi protagonista in negativo di cali di concentrazione.

Ciò ovviamente può costare molto caro ai rossoneri e quanto avvenuto domenica sera è un chiarissimo esempio in tal senso. Il motivo probabilmente è riconducibile alla conquista del diciannovesimo Scudetto la scorsa stagione, che per forza di cose ha un po’ allentato la pressione dalle parti di Milanello. Tutto può ancora succedere e venerdì 13, per dire, si affronteranno faccia a faccia Napoli e Juventus fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. Una buona occasione per recuperare parte del terreno perso, col Milan che sarà impegnato sabato nella trasferta più che abbordabile sulla carta di Lecce.

I big del ‘Diavolo’ sono chiamati a dare il massimo in questo periodo delicato e concitato, in modo da evitare altri cocenti passi falsi. Leao, Giroud e Tonali, passando per Bennacer e Theo Hernandez: da ognuno di loro ci si aspetta sempre qualcosa in più. A proposito del terzino sinistro francese, non si placano le voci sul fronte calciomercato. Ad oggi si tratta sicuramente di uno dei migliori calciatori al mondo nel suo ruolo, non a caso resta vivo l’interesse del Real Madrid targato Ancelotti nei suoi confronti.

Calciomercato Milan, il Real Madrid cede Mendy per Theo Hernandez: 60 milioni

Il patron dei ‘Blancos’, Florentino Perez, vorrebbe riportare il classe ’97 (25 anni compiuti il 6 ottobre) all’ombra del Santiago Bernabeu e avrebbe in mente di mettere in atto la cessione di Ferland Mendy.

Il connazionale di Theo Hernandez potrebbe portare nelle casse spagnole un tesoretto di ben 60 milioni di euro. Soldi che, poi, il Real reinvestirebbe proprio per prendere il laterale del Milan. Tale piano potrbbee avere successo. Situazione da monitorare.