La Juventus e il Morata 3.0: scambio alla pari

Lo spagnolo non disdegnerebbe un altro ritorno nella Torino bianconera. Ecco la possibile richiesta dell’Atletico Madrid

A volte ritornano, per Morata possiamo dire anche spesso… Ritornano. Lo spagnolo non disdegnerebbe quello che sarebbe il secondo riapprodo alla Juventus dopo la prima volta in cui il Real se lo riprese al termine del biennio in bianconero, tra scudetti e una Champions sfiorata che poi vinse in maglia ‘Merengues’.

Nel nostro Paese il trentenne madrileno è praticamente di casa. A Torino, poi, neanche a parlarne. A Madrid, sponda Atletico, rimane invece quasi un corpo estraneo, un ‘sopportato’ dato che in estate nessuno ha voluto prenderselo. Offerte basse, poco convenienti al bilancio e alle casse, così il classe ’92 ha strappato la conferma senza grande entusiasmo.

A giugno potrebbe quindi riaprirsi la strada verso l’amata ‘Vecchia Signora’, specie se alla guida della squadra dovesse restare il suo estimatore Allegri. Certo, ma a quale condizioni? Da escludere un nuovo prestito, considerato che il suo contratto scade a giugno 2024. Unica possibilità, dunque, la cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, Kean per il Morata ter

Morata a titolo definitivo oppure il terzo matrimonio con la Juve non si potrà celebrare. I ‘Colchoneros’ di Simeone (fortemente in bilico) potrebbero chiedere una ventina di milioni di euro per il cartellino, sperando nella sponda Premier, in alternativa tentare la via dello scambio.

Per il ‘baratto’ con lo spagnolo attenzione al nome di Moise Kean, rilanciatosi negli ultimi tempi e profilo, per età e caratteristiche, gradito all’Atletico. Difficile, tuttavia, che i bianconeri possano accettare di sacrificare il classe 2000 per un calciatore che si avvia verso i 31 anni.