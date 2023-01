L’Inter soffre col Parma, ma passa: missione Coppa Italia compiuta

Tantissima sofferenza contro il modesto Parma, ma alla fine l’Inter riesce a conquistare i quarti di Coppa Italia in rimonta: decide Acerbi

Nessuno si aspettava ciò che è successo stasera in quel di San Siro. A sorpresa, il Parma cadetto targato mister Fabio Pecchia è riuscito a mettere in grande difficoltà l’Inter guidata da Simone Inzaghi, nonostante la spinta dei tifosi nerazzurri e la differenza di livello sulla carta tra le due sfidanti.

A passare in vantaggio, al 38esimo del primo tempo, sono stati proprio i ‘Ducali’, grazie ad un vero e proprio siluro partito dal piede destro di Stanko Juric. La compagine lombarda fatica non poco a ribaltare il risultato e il pareggio della ‘Beneamata’ giunge soltanto all’88esimo della ripresa. Protagonista, in tal senso, Lautaro Martinez, che consente ai suoi di approdare ai tempi supplementari evitando un’eliminazione che avrebbe avuto certamente del clamoroso.

Coppa Italia, Inter-Parma 2-1 (d.t.s.): i marcatori

E durante il secondo tempo supplementare, precisamente al minuto 110, ci ha pensato Francesco Acerbi a completare la rimonta. Asllani cambia gioco per Dimarco, il quale controlla e crossa forte in area. Buffon respinge, ma la sfera finisce sulla testa dell’ex Lazio che di prima intenzione supera il portiere ex Juve con una sorta di pallonetto.

Con questa rete si chiude il match. Dunque, i campioni in carica della Coppa Italia restano nella competizione e ora se la vedranno con la vincente di Atalanta-Spezia.

Inter-Parma 2-1 (d.t.s.): 38′ Juric (P), 88′ Lautaro (I), 110′ Acerbi (I)