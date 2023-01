Scatto del Milan, pronto lo scambio immediato in Serie A

Il Milan al lavoro per anticipare la concorrenza delle big di Serie A, possibile scambio più cash. Tutte le cifre e i dettagli

Dal campo al calciomercato, sono settimane cruciali anche in casa Milan. Come noto, la dirigenza è infatti al lavoro per blindare Leao.

Stefano Pioli, invece, pensa solo al campo dopo il pareggio-beffa con la Roma: “Non parlo con lui del contratto, ma del campo e della prossima sfida. Sa che deve essere determinante in tutte le partite. Quale altro passo deve fare Leao? Giocare tutte le partite come a Salerno: è stato intenso, completo, di qualità, con atteggiamento che gli ha permesso di restare dentro la partita per tutti i 90 minuti. I passi in avanti di Rafa sono stati tanti”. Da Leao al centrocampo: il rinnovo di Bennacer, invece, è ormai cosa fatta e Maldini e Massara continuano a monitorare il mercato in entrata. Con un possibile ritorno di fiamma tra gennaio e giugno.

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Frattesi: tutti i dettagli

Uno dei nomi seguito dalla società rossonera è quello di Frattesi del Sassuolo, dalla scorsa estate nel mirino delle big.

Possibile un nuovo tentativo da parte del Milan per anticipare la concorrenza. Sul piatto potrebbe finire il cartellino di Krunic, più un conguaglio economico per arrivare ai 25-30 milioni di euro richiesti dal Sassuolo. Maldini e Massara sono alla finestra e studiano anche l’offensiva per Frattesi.