Da Lukaku a Skriniar, Marotta parla chiaro: “Assolutamente no”

Prima del fischio d’inizio del match tra Inter e Parma, Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Lukaku e Skriniar

È tempo di Coppa Italia. A dare il via agli ottavi di finale è l’Inter campione in carica, che questa sera sta affrontando faccia a faccia il Parma targato mister Fabio Pecchia. Una sfida più che abbordabile, con i nerazzurri ampiamente favoriti sulla carta.

Nel caso i lombardi dovessero staccare il pass per i quarti (cosa assai probabile), incontrerebbero poi la vincente di Atalanta-Spezia, match in programma giovedì 19 gennaio alle ore 15:00. Oltre al calcio giocato, in casa nerazzurra si pensa pure ad alcune situazioni interne alquanto spinose. Il riferimento, neanche a dirlo, è a Romelu Lukaku e Milan Skriniar, col futuro di questi due calciatori che appare nebuloso e incerto. Sul doppio argomento è intervenuto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, durante il pre partita della gara di stasera. “Altro stop per Lukaku? Può capitare, aveva abituato a belle partite anche dal punto di vista agonistico nella sua precedente esperienza con questa maglia – ha dichiarato Marotta a ‘SportMediaset’ -. Quest’anno la sua esperienza è stata costellata di situazione complicate da gestire. L’auspicio, perciò, è che possa ritrovare la sua forma migliore“.

Inter, Marotta su Skriniar: “Non c’è nessuna deadline”

Spazio, poi, a Skriniar, che ancora non ha accettato la proposta del club per il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023: “Se c’è una deadline per il prolungamento? Assolutamente no. Anche perché si tratta di dinamiche ricorrenti in tutti i club ormai e io non vorrei più parlare di appuntamenti“.

Marotta conclude: “In questo momento restiamo concentrati su un periodo difficile. A gennaio sono tante le partite e ci sono molti punti a disposizione. Noi ne vorremmo conquistare il più possibile. C’è il giusto rispetto verso ogni calciatore, ma noi siamo maggiormente concentrati sulle partite“. E intanto oggi i tifosi a San Siro si sono espressi tramite uno striscione che recita così: “Skriniar resta a Milano, sei il nostro capitano“. Basterà a convincere lo slovacco a restare? Col tempo avremo tutte le risposte.