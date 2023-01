Sorpresa Di Maria e addio Juve: lo vuole il presidente

Il futuro di Angel Di Maria, attaccante della Juventus, è avvolto nel mistero: adesso spunta una nuova possibile destinazione per l’argentino

E anche l’ottava c’è. La Juventus non si ferma più e, soprattutto, continua a non subire gol. Da ormai diverse giornate di campionato Massimiliano Allegri ha trovato la chiave per ridare compattezza ed equilibrio alla sua truppa.

La crisi della prima parte di stagione, che ha portato alla bruciante eliminazione dalla Champions League a un turno dal termine della fase a gironi, sembra quasi un ricordo lontano, ma non bisogna dimenticarsi del passato. Questo perché tutto sommato il filo è sottile e ci vuole molto poco a ripiombare nello sconforto generale. Grazie al successo dell’Inter ai danni del Napoli targato Luciano Spalletti, adesso la vetta è più vicina e si può tornare a pensare concretamente alla conquista dello Scudetto.

Tanto, però, dipenderà da venerdì prossimo, quando i torinesi se la vedranno faccia a faccia proprio con i partenopei. Vietato sbagliare, neanche a dirlo. E il tecnico livornese può tirare un sospiro di sollievo circa la condizione fisica di Angel Di Maria. L’argentino, infatti, è stato sostituito nel corso della sfida all’Udinese per via di un problema al polpaccio. In realtà si è trattato soltanto di un indurimento del muscolo, di conseguenza il cambio è stato in via precauzionale. Servirà comunque stare attenti, data la cartella clinica del ‘Fideo’. E il futuro? Quello rimane avvolto nel mistero.

Calciomercato Juventus, anche l’Internacional su Di Maria

Il contratto dell’ex Paris Saint Germain, come noto, è in scadenza giugno 2023. Non è da escludere del tutto la possibilità di una permanenza a Torino per un’altra stagione, ma al momento tale discorso non è stato affrontato dalle parti in causa.

Il sogno dell’attaccante classe ’88 (compirà 35 anni il prossimo 14 febbraio) è tornare a vestire la maglia del Rosario Central. Stando a quanto riferisce ‘TNT Sports Brasil’, inoltre, va registrato pure l’interesse concreto dell’Internacional di Porto Alegre. Il presidente del club brasiliano, dal canto suo, sarebbe entusiasta della possibilità di ingaggiare Di Maria. Indubbiamente, si tratterebbe di un’operazione importante, dal valore mediatico assolutamente non indifferente. È chiaro che se ‘El Fideo’ non darà le garanzie necessarie dal punto di vista fisico, allora difficilmente il rapporto con la Juventus proseguirà oltre giugno.