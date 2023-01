Prestazione fantasma, tutti contro Lukaku: “Inguardabile”

Il centravanti belga abbottato dalle critiche dopo la deludente prestazione offerta contro il Monza, ora i tifosi chiedono a gran voce il suo rientro a Londra

Il pareggio maturato sul manto erboso dell’U-Power Stadium di Monza conferma qualche critica già messa in mostra in precedenza dalla formazione dell’Inter nel corso della prima metà di stagione. Oltre al reparto difensivo, apparso disattento e lontano dai fasti di un tempo, resta da sciogliere l’ingarbugliato nodo Romelu Lukaku.

Il calciatore è reduce dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per due mesi abbondanti, con tanto di ricaduta, prima di fiondarsi a muso duro sul Campionato del Mondo con la sua Nazionale. Esperienza, quest’ultima, che lo ha fatto tornare a Milano a bocca asciutta con il rammarico di chi non è riuscito ad essere sufficientemente incisivo per superare la fase a gironi. Così in molti si aspettavano il riscatto immediato alla ripresa del campionato.

Se da un lato è stato realmente fulcro d’attacco nel corso della partita contro il Napoli, vinta per 1-0 con rete dell’intramontabile Edin Dzeko, dall’altro Lukaku resta fuori fase. Almeno in questo preciso momento storico. Il suo apporto contro il Monza è stato pressoché nullo. Ciò che risalta agli occhi è soprattutto la scarsa condizione fisica, motivo per cui c’è da aspettare ancora altro tempo prima di poterlo rivedere al massimo.

Lukaku nn è fuori forma.

Dal mondiale è passato un mese.

Con un mese fai la preparazione estiva. Sta male. Più evidente di ieri. — Franco (@fran_palu) January 8, 2023

È vero: Lukaku non ha giocato bene. Chi vorreste che giocasse al suo posto? Dzeko, 36 anni, per tutti i 90 minuti e con partite ogni tre giorni? Correa che è di cristallo, è discontinuo e negli ultimi due anni ha fatto nove gol? #Lukaku — Riccardo (@Ric_c4rdo) January 8, 2023

Io fortunatamente non ho visto la partita dall’ingresso Lukaku. A quanto pare ha fatto pena. Io non sono mai stato un suo sostenitore. Però con molta onestà con il Napoli, nel primo tempo, nelle 5 occasioni create, c’era sempre lui. Va stirato per bene, deve andare sotto sforzo — Football And Dreams (@FootballAndDre1) January 8, 2023

#Lukaku inguardabile,la rosa dell’Inter è completamente da rifondare. — nobody (@bale0900) January 8, 2023

C’è chi ancora non ha capito che Lukaku era una creazione di Conte. — Alessandro Muntoni (@moontony) January 8, 2023

Lukaku fuori fase, tifosi spaccati in due

utto questo ai tifosi non piace affatto: chiedono a Simone Inzaghi un’inversione di rotta che deve passare anche attraverso il centravanti belga, cercato e voluto dalla dirigenza nerazzurra nella passata sessione estiva per riportare l’Inter alla vittoria dello Scudetto mancata sotto la guida del tecnico piacentino.

I più cinici, tuttavia, non vogliono attendere oltre. Lukaku è un peso che l’Inter deve scrollarsi di dosso, cercando in tutti i modi di convincere il Chelsea a revocare il prestito. Improbabile che accada, eppure questa è la volontà del popolo nerazzurro diviso in due.

Noi (tranne Wazza) non eravamo d’accordo sul ritorno di Lukaku, ma non perché lo consideravamo scarso, non siamo mica scemi, ma solo per una questione di impostazione tattica della squadra che aveva impressionato tutti per il gioco — PIETRO MIANULLI (@PIEMME979) January 8, 2023

Ripensando a ieri sera. #Lukaku non sta in piedi, è entrato e abbiamo giocato uno in meno. #MonzaInter — Luciano Lucio Parodi (@parodi_lucio) January 8, 2023

Suggerisco per gennaio: Milito a gettone e Lukaku COMING BACK LONDON… DENGHIU @Inter ⚫️🔵 — Paolo D’Antuono (@DAntuonoPaolo) January 8, 2023