La Juve vince ma non c’è pace per Allegri: “Imbarazzante”

I bianconeri centrano l’ennesimo successo ma non convincono: durissimo attacco nei confronti di Massimiliano Allegri

Danilo continua a far sognare il popolo bianconero, con una rete allo scadere che scaccia i fantasmi di un possibile passo falso in casa contro l’Udinese.

La Juventus non si ferma più, rilanciandosi anche grazie ai recuperi degli infortunati (Chiesa su tutti) e inanellando l’ennesima vittoria che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Numeri alla mano, il ruolino di marcia della squadra di Allegri è da scudetto: 8 vittorie di fila, 14 gol fatti e nessuno subito. L’ultimo ko risale addirittura all’8 ottobre, contro il Milan. Nonostante ciò, le critiche ai bianconeri non sembrano esaurirsi. Sulle colonne de ‘Il Giornale’, Tony Damascelli torna ad analizzare il momento della Juventus e lo fa attaccando apertamente la ‘Vecchia Signora’. Il noto giornalista si focalizza in particolar modo sull’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri. Nonostante la rimonta degli ultimi mesi che ha portato la squadra torinese addirittura al momentaneo secondo posto (in attesa di Milan-Roma), il tecnico livornese torna al centro di un durissimo attacco: “Nelle partite della Juventus bisogna guardare solo il risultato perchè il gioco non c’è“, la critica di Damascelli nei confronti dell’operato di Allegri alla guida dei bianconeri.

Juve asfaltata: “I giocatori sono bradipi”

Una polemica che affonda lontano le sue radici. In previsione, poi, della super sfida contro il Napoli capolista tra cinque giorni, la stoccata all’allenatore toscano viene ribadita.

“Imbarazzante lettura post gara di Allegri, a Napoli gli converrà agitarsi prima perchè i suoi giocatori sono bradipi“. Parole durissime del giornalista che, dunque, nonostante la vittoria di misura sulla Cremonese asfalta apertamente la Juventus e soprattutto il suo allenatore, reo dopo anni di non aver ancora instillato nella squadra un’idea di gioco. “Se Inzaghi sbaglia l’uscita, Allegri è solo risultati”, titola il suo editoriale che conferma come l’idea di Damascelli sia quella di una Juventus totalmente priva di gioco.