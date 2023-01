Bye bye Mourinho, scelto il nuovo allenatore

Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nel vivo: addio Mourinho, è stato già scelto il nuovo tecnico

Il 2023 della Roma si è aperto con il successo di misura sul Bologna grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore. Un inizio col sorriso per i giallorossi che in questa seconda parte di stagione intendono migliorare la classifica.

Un sesto posto che, nonostante la zona Champions League sia lontana solo tre punti, non può bastare per uno come Josè Mourinho. L’allenatore portoghese, dopo aver regalato ai capitolini una Conference League nel suo primo anno in giallorosso, proverà a fare meglio in un’annata che fino a questo momento non è stata affatto semplice per la Roma. E le continue e insistenti voci sul possibile addio dello ‘Special One’ non aiutano in tal senso. Sì, perchè ormai da diverse settimane il nome di Mourinho è accostato ad una panchina in particolare: quella del Portogallo. Un’ipotesi concreta per l’allenatore lusitano che vedrà esaurire il suo contratto con la società giallorossa tra un anno e mezzo. Secondo quanto viene riferito da ‘The Telegraph’, però, per rimpiazzare Fernando Santos, la Federazione portoghese ha vagliato diversi nomi ma uno in particolare parrebbe sempre più vicino per guidare la selezione lusitana nell’immediato futuro. Si tratta di Roberto Martinez, fresco dimissionario dalla carica di Commissario tecnico del Belgio dopo la brutta figura dei ‘Diavoli rossi’ in Qatar.

Nuovo Ct Portogallo: Mourinho superato

Martinez, dopo sei anni alla guida della nazionale, dopo non aver superato i Gironi nel recente Mondiale, ha deciso di lasciare il Belgio.

È attualmente svincolato e sarebbe il nome in pole position per raccogliere la carica lasciata vacante da Fernando Santos. Nelle ultime settimane si è rincorso con decisione anche il nome di Josè Mourinho, nonostante il contratto con la Roma valido fino al 30 giugno 2024 ma lo spagnolo, classe 1973, sembrerebbe vicino a ripartire da una nuova avventura internazionale. Non più al Belgio ma al Portogallo, con lo ‘Special One’ che sarebbe quindi stato superato nelle preferenze dei vertici lusitani. Situazione che potrebbe dunque definirsi nei mesi a venire, con Martinez in primissima fila per guidare il Portogallo nelle prossime competizioni: Mourinho, al momento, resta sulla panchina della Roma.