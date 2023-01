Doppio addio per la Juventus: Xavi prepara l’affare

Ancora un duello a distanza tra Juventus e Barcellona: Xavi sorprende i bianconeri con una doppia beffa per Massimiliano Allegri

La Juventus continua a monitorare profili di assoluto valore in vista della prossima stagione, ma bisogna fare attenzione alla concorrenza in Europa. Il Barcellona vorrebbe tornare così protagonista anche in campo internazionale sotto la gestione di Xavi puntando così ai migliori calciatori in circolazione.

Ancora un duello a distanza tra bianconeri e catalani che hanno in comune diversi profili per rinforzare le rispettive rose. Come svelato dal tabloid “Standard”, il manager del Crystal Palace, Patrick Vieira, ha rivelato come il club inglese stia pensando al futuro del forte attaccante Wilfried Zaha. Per lui ultimi mesi di contratto e così potrebbe parlare anche con altri top club d’Europa, tra cui Barcellona e Juventus. Xavi vorrebbe anticipare i bianconeri offrendo anche Depay nella trattativa visto che l’attaccante olandese non rientra più nei piani tattici dell’allenatore della compagine blaugrana.

Juventus, scambio da urlo già a gennaio in casa Barcellona

Una possibile doppia beffa per Allegri, che aveva dato l’ok per un doppio colpo da urlo in casa bianconera. Difficilmente Zaha resterà in Premier League preferendo così destinazioni suggestive in giro per il mondo. In questo modo l’affare potrebbe avvenire già nella sessione invernale di calciomercato anticipando la Juventus: il Barcellona pensa così allo scambio da urlo.

Così lo stesso manager del Palace, Patrick Vieira, alla vigilia del match di FA Cup di sabato contro il Southampton, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni intorno alla situazione dell’ormai esperto attaccante che fa gola a tanti top club d’Europa: “Conosciamo la situazione e vogliamo tenerlo. È un giocatore importante per il club ed è amato qui”. Poi ha aggiunto: “Dobbiamo aspettare e vedere cosa deciderà di fare. Quello che conta è l’impegno che sta dimostrando in partita”.