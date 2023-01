Affare Juventus-PSG, la risposta dei bianconeri

Possibile affare tra Juventus e Paris Saint-Germain, ecco la risposta dei bianconeri. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

“Il nostro pensiero è avere l’atteggiamento delle ultime di campionato e pensare partita dopo partita. Il Napoli sta andando alla grande, ma dobbiamo pensare solo a fare il nostro lavoro, perché è con quell’atteggiamento che si raggiungono grandi cose”.

“Ho trovato una squadra tranquilla, che lavora con la testa giusta. E lo stesso vale per tutto lo staff e la gente che sta alla Continassa ogni giorno. Noi dobbiamo pensare solo al campo, quello che c’è fuori non possiamo controllarlo. Ma la Juventus è un società seria e cercherà di risolvere le cose prima possibile. Poi tutti insieme cercheremo di far vincere ancora”. Danilo parla sempre più da leader della Juve. Già promosso a vice-capitano, il difensore brasiliano sta guidando la squadra e la difesa bianconera, che non subisce gol da ben sette partite di campionato. Dopo il Bayern Monaco, però, un altro top club potrebbe mettere gli occhi su di lui.

Calciomercato Juve, il possibile tentativo del Paris Saint-Germain

Per il brasiliano potrebbe arrivare nelle prossime sessioni di calciomercato la chiamata dei connazionali Marquinhos e Neymar al PSG.

Tuttavia, la Juventus non farà sconti e, già al lavoro sul rinnovo, si priverà di Danilo solo per un’offerta irrinunciabile. Possibile anche un tentativo per l’inserimento di contropartite tecniche gradite come Renato Sanches. Occhi puntati, dunque, anche sul Paris Saint-Germain.