Galliani show: triplo scippo estivo all’Inter

Il Monza è pronto a scatenarsi, con un triplo colpo da sogno a tinte nerazzurre: Galliani ne ha puntati tre

Dopo aver vissuto un inizio complicato, la stagione del Monza guidato da Palladino ha visto una risalita, con i brianzoli che si sono allontanati dalla zona retrocessione.

L’obiettivo è chiaro, salvarsi il prima possibile per poi pensare a come migliorare la rosa in vista della prossima annata calcistica. La sessione invernale di calciomercato potrebbe già riservare alcune sorprese al gruppo biancorosso ma è per giugno che le grandi manovre nella mente di Adriano Galliani rischiano di regalare gioie e rivelazioni inattese ai tifosi del Monza. Sì, perchè le ambizioni di Silvio Berlusconi per il suo club sono sempre state alte e l’obiettivo, come dichiarato in più di un’occasione, sarà quello di competere per lo scudetto nel giro di qualche anno. Nel percorso di crescita pianificato dai vertici brianzoli potrebbero esserci ben tre colpi dall’Inter, nella prossima sessione estiva di mercato. Uno potrebbe essere Roberto Gagliardini, in scadenza tra sei mesi e che, a 28 anni, potrebbe decidere di rimanere vicino Milano e accasarsi a zero proprio al Monza. Attenzione anche a Danilo D’Ambrosio che, se non dovesse rinnovare con l’Inter, potrebbe decidere di accettare la corte di Galliani per un’ultima avventura, a 34 anni, sempre in Serie A.

Non solo Gagliardini: altre due sorprese per il Monza

Ma la ciliegina sulla torta che il dirigente brianzolo avrebbe in mente farebbe letteralmente impazzire i tifosi del Monza.

Si tratta di Edin Dzeko, pure lui in scadenza e ancora decisivo (come contro il Napoli) con la casacca nerazzurra. Il bosniaco a Milano potrebbe aver concluso il suo ciclo e la proposta di Galliani e Berlusconi sembrerebbe poter fare breccia nei desideri del 36enne di Sarajevo, a segno 13 volte con 7 assist in 28 presenze quest’anno. Dopo aver provato a portare Icardi e Suarez pochi mesi fa, adesso un altro grande bomber può finire in cima alla lista dei lombardi. Un tris di affari davvero importanti, tutti dalla Milano nerazzurra: in caso di salvezza, il Monza ha intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista della sessione estiva di mercato.