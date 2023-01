Clamoroso Juventus: Zidane con Allegri e nuovo bomber

Nonostante il mercato di riparazione sia appena iniziato, le società iniziano già a programmare le strategie future.

Il calciomercato di riparazione è ufficialmente iniziato, ma molti club sono già proiettati verso la prossima stagione.

In tal senso, una delle squadre più attive è la Juventus che, oltre a volersi rinforzare in questa sessione di mercato, è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Dopo gli avvicendamenti societari, il nuovo presidente bianconero, Gianluca Ferrero, ha in mente delle strategie per ridisegnare la Juventus del futuro, a partire dall’allenatore.

Può nascere una nuova Juventus: le scelte del nuovo presidente

Come detto, la Juventus potrebbe cambiare molto nella prossima stagione, a partire dalla guida tecnica.

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, infatti, il sogno del neo presidente bianconero è Zinedine Zidane, attualmente senza panchina. L’ex tecnico del Real Madrid è sempre nei pensieri della vecchia signora, che lo porterebbe a Torino al termine della stagione. Qualora il sogno dovesse concretizzarsi, per Massimiliano Allegri potrebbero aprirsi le porte per un ruolo in dirigenza. In caso di approdo in bianconero di Zidane, la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo importante per il reparto offensivo. Stiamo parlando di Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid. Il nove dei merengues ha un ottimo rapporto con il tecnico francese, e questo potrebbe essere un fattore importante per vederlo nel campionato italiano. Nonostante manchi ancora molto al termine della stagione attuale, la Juventus sembra già pronta a programmare il futuro, che potrebbe portare ad una rifondazione importante. Il sogno Zidane è più vivo che mai, e non è da escludere che questi mesi possano essere importanti per cercare di arrivare ad una definizione della trattativa. La nuova Juventus è pronta a prendere forma.