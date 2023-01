Firma a sorpresa: i tifosi della Juve sono furiosi

La Juventus pianifica già le prossime mosse di calciomercato per rinforzare la rosa di Allegri: i tifosi si ribellano alla firma

Il successo sulla Cremonese regala nuovo slancio alla Juventus che, adesso, si dedicherà alla sessione invernale di calciomercato.

I bianconeri proveranno a regalare a Massimiliano Allegri dei rinforzi di spessore già nel mese di gennaio. I piani bianconeri vanno ben oltre, con un programma ben definito per quella che sarà la prossima stagione nella quale la ‘Vecchia Signora’ vuole tornare grande protagonista, in Italia ed Europa. E per farlo, alcune pedine saranno sacrificate per far spazio anche a nuovi innesti. In tal senso, un pò a sorpresa, sembra prospettarsi un inatteso rinnovo per uno dei big di Massimiliano Allegri che, a scadenza nel giugno 2023, pareva destinato a lasciare a titolo gratuito la squadra torinese. Si tratta di Alex Sandro, reduce da buone prestazioni in seguito a mesi altalenanti con la maglia della Juventus. Il brasiliano, classe 1991, in questa stagione ha collezionato 17 presenze con un solo assist all’attivo. Una decisione, quella di sottoporre una proposta di rinnovo al laterale ex Porto che non sembra far felici i tifosi bianconeri.

Alex Sandro può rinnovare: i tifosi si oppongono

Alex Sandro percepisce attualmente 6 milioni di euro netti a stagione, la nuova offerta si aggirerebbe intorno ai 2 milioni per una stagione (probabilmente con opzione di rinnovo per un’ulteriore).

Una decisione che lascia perplessi, o a dir meglio infuriati, i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ evidentemente stanchi delle prestazioni poco convincenti del 31enne di Catanduva. Un malumore palpabile, quello dei tifosi juventini, che si aspettavano investimenti importanti in quella zona del campo in vista dell’annata del rilancio, che registrerà con ogni probabilità una vera e propria rivoluzione alla rosa di Massimiliano Allegri. Alex Sandro, a differenza di Cuadrado, pare però vicino a restare: con buona pace di chi tifa Juventus e vorrebbe la sostituzione del terzino verdeoro.